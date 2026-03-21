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Entrevista

Carlão: "Tenho saudades de não sentir nada. Tudo me passava ao lado"

Carlão: 'Tenho saudades de não sentir nada. Tudo me passava ao lado'
Tiago Neto 21 de março de 2026 às 08:00

Entrevistas

No novo disco, "Quinta-Essência 75/25", que chega a 27 de março, Carlão revisita o percurso, recusa fechar ciclos e confronta-se com o peso - e a lucidez - dos 50 anos.

Na escrita e no tempo, há regressos que não são recuos, antes formas de escavar - camadas, versões - até encontrarmos uma voz que já não se confunde com aquilo que foi, mas que também não a rejeita. Em Quinta-Essência 75/25, o seu novo disco, editado esta sexta, 27 de março, Carlão revisita o seu percurso com a lucidez de quem já não procura respostas definitivas, apenas lugares mais honestos de onde falar. Aos 50 anos, o balanço não fecha portas, reabre-as. Talvez só as perguntas sejam diferentes.

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