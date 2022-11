“Quando desafio Inês Sousa Real para um debate ela desaparece”

Físico critica os ministros do Ambiente e partidos como PAN, Verdes e organizações que não se baseiam na ciência. Defende que a energia nuclear é mais segura e limpa e que temos de derrubar os preconceitos.

Atirar sopa a quadros, pedir combustíveis mais baratos, ao mesmo tempo que se quer diminuir o consumo e viver com energia 100% renovável são erros que os ambientalistas tradicionais cometem. Luís Guimarãis, formado em Física, que trabalha como Data Scientist numa empresa de telecomunicações, é um dos cofundadores da RePlanet Portugal. A organização defende um ambientalismo com base na ciência, sem crenças ou preconceitos. Professor convidado numa universidade pública, o cientista considera que para conseguirmos uma descarbonização temos de apostar no nuclear. Luís Guimarãis garante que é uma opção segura.