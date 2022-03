Nuno Nepomuceno: “O meu primeiro livro foi recusado em 15 editoras”

Já vendeu mais de 30 mil livros. Nuno Nepomuceno formado em Matemática, tem duas profissões: é controlador aéreo e nos tempos livres é escritor. Diz que existe preconceito com os autores de thrillers portugueses.

O primeiro conselho que lhe deram para se tornar mais comercial foi mudar o nome. Nuno Nepomuceno, português, 43 anos, discordou. Já tinha visto o seu primeiro livro ser recusado 15 vezes por editoras nacionais, mas mesmo assim não desistiu. O controlador de tráfego aéreo dedicou-se aos thrillers e acaba de terminar a série Afonso Catalão, com A Noiva Judia, a última aventura de um professor universitário que colabora não oficialmente com os Serviços de Informação. Agora, Nuno Nepomuceno vai dedicar-se a uma obra diferente, que só chegará em 2024. Filho de pais trabalhadores agrícolas, católico, gosta de tocar em temas religiosos. Mesmo quando recebe comentários indignados, como quando escreveu A Morte do Papa. Sonhos? Ver um dos seus thrillers adaptado à televisão.