Elisa Silva: 'A música não pode ser muito pensada'

Os Beatles, os Pink Floyd e Ray Charles encheram-lhe a banda sonora da infância, algures no começo da década de 2000. Estranho, diz Elisa Silva, que haja uma memória tão viva daquilo que tocava no rádio do carro dos pais, e que ao chegar à escola, fosse a música a afastá-la dos colegas. "Não acompanhava as tendências, só a partir do YouTube, aí comecei a procurar música e a perder-me". Antes disso, o gosto povoava-se pelos anos 60, 70 e 80; não necessariamente o que lhe cabe nas canções agora.