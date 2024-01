Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Depois de abraçar uma abordagem vanguardista do fado que a levou aos palcos da Europa, LINA_ debruça-se sobre as palavras de um dos poetas maiores. O disco "Fado Camões" chega esta sexta, 19.

Começou num registo com que já não se identifica e com um nome que não era o seu. Gravou dois discos de fado convencional antes de conhecer o músico que lhe mudou o rumo, Raül Refree, conhecido por colaborar com Rosalía no seu primeiro disco, Los Ángeles. De Carolina passou a LINA_ (assim mesmo), trocando a instrumentação convencional do fado por uma abordagem mais ousada.