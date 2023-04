Westway LAB: quem diz mal da música portuguesa?

Numa altura em que há quem considere a produção nacional "insuficiente" para as quotas anteriores da rádio, o festival de Guimarães chega à 10ª edição. Um caminho que se alimentou do crescimento da variedade da música que se faz em Portugal.

Rita Vian atua no festival no próximo sábado

Rita Vian atua no festival no próximo sábado D. R.

É uma coincidência curiosa que num momento em que tanto se fala da saúde da música portuguesa - a propósito das quotas nas rádios, que voltaram a baixar para 25% -, aconteça a 10ª edição do Westway LAB, em Guimarães.



É que este não é um festival tradicional: desde 2014 que tenta impulsionar a comunidade nacional de artistas, promovendo residências artísticas, apresentando novos talentos e procurando estreitar relações entre agentes musicais portugueses e internacionais, colocando-os em contacto e facilitando trocas de impressão mútuas sobre presente e futuro do setor.





Uma prova de que essa saúde da música nacional está robusta é precisamente este Westway LAB, que não nasce em 2014 por acaso - tal como o festival-convenção lisboeta MIL, que surgiu três anos depois - nem se afirma daí em diante por coincidência. Projetou-se, isso sim, graças ao aumento da variedade e qualidade da produção portuguesa, que tem alimentado os cartazes todos os anos.Nesta 10ª edição, o Westway LAB decorre de 12 a 15 de abril e volta a dividir-se em dois eixos. Aos profissionais do setor, interessarão particularmente as chamadas Conferências PRO, onde serão ouvidas figuras como Almudena Heredero (diretora do Primavera Sound Madrid) e Kees van Weijen (da associação europeia de editoras discográficas independentes IMPALA). Ao público generalista, interessará sobretudo os concertos. Será uma oportunidade para ouvir (para alguns, descobrir) a música de B Fachada, Linda Martini, Ana Lua Caiano, Redoma e Azar Azar (6ª, 14) e de Rita Vian, Catarina Munhá e Criatura (sáb., 15), entre outros.Nos primeiros dias, as atuações ao vivo terão acesso gratuito. Já para os concertos de 14 e 15, há bilhetes diários a €15 (€13 com desconto).