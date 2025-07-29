Sábado – Pense por si

Entrevista

Maria de Medeiros: “As ideias extremistas de ódio e de medo não são portuguesas”

Vanda Marques
Vanda Marques 29 de julho de 2025 às 23:00

A atriz está de regresso com o filme A Quinta. Recorda o início de carreira, mostra preocupação com a ideologia da discriminação e confessa que nunca seria política como a irmã.

A um mês de completar 60 anos, brinca: “É chocante, mas é assim.” Diz que, provavelmente, estará a trabalhar no próximo dia 19 de agosto. Maria de Medeiros esteve em Lisboa a promover o filme A Quinta, realizado por Avelina Prat, mas já está a gravar no Douro, para o filme de Luís Galvão Teles que é uma adaptação de A Vindima, de Miguel Torga.

