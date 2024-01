Nicolas Cage: “A inteligência artificial assusta-me. Não quero as minhas personagens transformadas”

Antes de os memes se transformarem numa moda banal, Nicolas Cage foi dos primeiros atores a ser transformado nestas imagens ou vídeos virais. São vários os exemplos no YouTube com títulos como “Nicolas Cage Loses his sh...t” [Nicolas Cage a passar-se dos carretos] que reúnem cenas dos filmes do ator em que a personagem perde a cabeça. Por isso, acabado de fazer 60 anos (dia 7), o ator sabe bem o que é ser viral e isso ajudou-o na personagem de Dream Scenario [O Homem dos Sonhos, ainda sem data de estreia em Portugal]. Este professor, com uma vida monótona e um pouco triste, transforma-se numa estrela mediática quando começa a surgir nos sonhos de milhões de pessoas. O papel está a ser elogiado pela crítica – valeu-lhe uma nomeação para o Globo de Ouro de 2024 –, com a revista The Hollywood Reporter a dizer que Cage nunca foi “tão hilariante como nesta sátira afiada”.