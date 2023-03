Carminho: 'Se puder, canto fado até ao fim da vida'

No novo disco, Carminho homenageia o fado em todas as suas vertentes: os compositores históricos, as novas visões e a sua própria identidade. Portuguesa é editado na sexta, 3 de março.

Com quase 20 anos a cantar profissionalmente, das casas de fado aos palcos de todo o mundo, Carminho ainda não tem bem a certeza de quem é. A cada disco, no entanto, vai-se aproximando da resposta, e em Portuguesa dá mais um passo nessa direção: um fado de raízes assentes na tradição e nem por isso menos novo, original e diferente todos os dias. Audácia, diz, “é permanecer no fado”. Apresenta Portuguesa em Faro a 4/3, Seia a 11/3, Évora a 17/3, Covilhã a 18/3, Figueira da Foz a 8/4, Braga a 14/4 e Aveiro a 22/4, com bilhetes entre €8 e €20.