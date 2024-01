Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O novo disco dos The Smile é uma viagem para bom porto

No novo álbum, "Wall of Eyes", a banda de Thom Yorke e Jonny Greenwood torna a acertar em cheio, explorando os limites do que pode ser uma canção e reinventando-se no caminho. Chega esta 6.ª, 26.