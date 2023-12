Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Na TV, no local de trabalho de cada um, em lugares de relevo: onde estão as minorias? A pergunta é de Jani Zhao, que em entrevista à SÁBADO fala da sua chegada a Hollywood, do novo "Aquaman" e de um País sem uma "indústria real de séries".