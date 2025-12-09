Sábado – Pense por si

Entrevistas

Inês Pádua: “Um fator protetor de alergias alimentares é não ser filho único”

Lucília Galha
Lucília Galha 09 de dezembro de 2025 às 23:00

A nutricionista, que trabalha sobretudo com crianças, integra um grupo europeu que estuda a relação entre os ultraprocessados e o aumento de casos de reações imunitárias graves a alimentos.

Se a alimentação estava relacionada com doenças como a obesidade, a hipertensão arterial, o colesterol elevado ou a diabetes, como não ter também um impacto no sistema imunitário? A hipótese ficou óbvia “quando, ao mesmo tempo a que se assistia a um maior consumo de ultraprocessados, também nos começámos a aperceber do aumento na prevalência da doença imunoalérgica”, diz à SÁBADO Inês Pádua, do Instituto Universitário de Ciências da Saúde, CESPU.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Doenças e condições Doenças Alimentação Doenças dos animais Reino Unido
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Inês Pádua: “Um fator protetor de alergias alimentares é não ser filho único”