Marco Martins leva o Benformoso para o palco: "A voz daquelas pessoas só aparecerá aqui"

Gonçalo Correia , Miguel Baltazar (fotografias) 02 de dezembro de 2025 às 23:00

Na nova peça "Um Inimigo do Povo", o autor e encenador leva para palco os imigrantes encostados à parede na Rua do Benformoso, em 2024. E lança um aviso: "Cuidado com a maioria".

A 19 de dezembro do ano passado, numa ação “preventiva” na Rua do Benformoso, em Lisboa, a PSP encostava à parede, de mãos no ar, dezenas de imigrantes. Uma fotografia que ilustrava a rusga propagou-se como gasolina nas redes sociais. Organizaram-se manifestações e contra-manifestações, o debate partidarizou-se e dividiu fações, discutiu-se a criminalidade e a imigração.

