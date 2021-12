João Gomes-Pedro: “Gostava de ter sido um pai mais presente...”

Acredita que as crianças foram muito resilientes durante a pandemia e até desenvolveram um sentimento de entreajuda. O médico, que revolucionou a Pediatria em Portugal, deixou as consultas em 2020.

Mesmo de máscara, é reconhecido na rua por alunos da Faculdade de Medicina, da Universidade de Lisboa, e por antigos pacientes. Com mais de 50 anos de carreira, João Gomes-Pedro é considerado o pai da Pediatria portuguesa.



Foi um dos responsáveis por se encarar a especialidade não apenas como o tratamento de doenças, mas como uma forma de olhar para o desenvolvimento da criança. Deixou de dar consultas em 2020 mas continua ativo na sua fundação e acaba de lançar um livro – Da Ternura à Dignidade da Criança. Explica à SÁBADO o que pretende com esta obra: "A dignidade da criança terá de ser o voto de vida da nossa existência. O meu desejo, quiçá desafio, é que cada leitor deste livro possa traduzir em dignidade o afeto que cada criança merece."



Diz no livro que a opção mais crítica na vida dos pais, a seguir à escolha do companheiro, é a do pediatra. Porquê?

O pediatra é o mediador entre a atitude e a postura parental e é sempre uma presença ativa que ajuda a elaborar a própria mente dos pais. No fundo, põe em marcha qualquer coisa que representa um alicerce para toda a família envolvida, nomeadamente os pais, os avós, os educadores e vários profissionais de saúde, das terapias. O pediatra é uma figura indispensável à construção de um desígnio, de um objetivo de vida, que é partilhada e promovida no desafio relacional, desafio este que é uma constante da vida.