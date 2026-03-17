Sábado – Pense por si

Billy Garvey

Billy Garvey: “Não há crianças más, há sempre uma razão para o mau comportamento”

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00

Pediatra do desenvolvimento e especialista em crianças com problemas de comportamento no Royal Children’s Hospital, na Austrália, Billy Garvey lançou um livro para ajudar os pais.

Escreveu 10 Coisas que Vale a Pena Saber sobre a Saúde Mental do seu Filho para ensinar a ouvir os mais novos e acabar com rótulos: “Não existem crianças más, há sempre uma razão para o seu mau comportamento”, garante o pediatra australiano, com base em mais de duas décadas de experiência a tratar miúdos problemáticos.

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