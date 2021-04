Moonspell: “Acho que este é um disco bastante refinado”

Lançado no final de fevereiro, Hermitage é o último álbum dos Moonspell e mostra um lado mais melodioso e reflexivo da banda de Heavy Metal portuguesa prestes a completar 30 anos de carreira.

Fernando Ribeiro, de 46 anos sentados à frente de uma câmara de Skype, diz sentir-se um homem "mais maduro" e essa maturidade é audível no mais recente trabalho dos Moonspell. Hermitage, 13º disco de originais de uma carreira que sopra as 30 velas em 2022, apela à união num tempo de dor e de solidão e convoca a uma escuta sem distrações, num refúgio onde a música assuma toda a sua transcendência. Falámos com o vocalista dos Moonspell sobre o álbum, o momento da banda, mas também sobre a pandemia e a humanidade: "Eu senti muito a necessidade de escrever este disco como testemunho da minha desilusão."

Disseste numa ocasião recente que consideravas este o dico mais adulto que alguma vez fizeste. Porquê?