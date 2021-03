Moonspell: um disco e 3 conselhos

Do lado de lá do Skype, Fernando Ribeiro, 46 anos, vocalista dos Moonspell, diz sentir-se um homem "mais maduro" do que noutros tempos. Essa maturidade, de resto, é audível no mais recente trabalho dos Moonspell, Hermitage. O 13º disco de originais da banda - que sopra as 30 velas em 2022 - apela à união num tempo de dor e de solidão e convoca a uma escuta sem distrações.