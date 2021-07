O dinheiro barato está para durar (ainda) mais tempo

Economistas não esperam que as taxas de juro voltem a subir para valores positivos antes de 2025 ou 2026. Mudança na estratégia do BCE abre a porta ao prolongamento da política de juros historicamente baixos.

Taxas de juro negativas ou próximas de zero no crédito à habitação, crédito novo na banca cada vez mais barato, milhões de euros poupados ao erário público na gestão da dívida e juros quase nulos nos depósitos bancários são algumas das manifestações de algo que os portugueses já dão quase como um dado adquirido: a política monetária de estímulo executada pelo Banco Central Europeu (BCE). A pergunta que muitos fazem – "até quando vão durar estas taxas tão baixas?" – tem desde há dias uma nova resposta: provavelmente ainda mais anos do que o esperado, indicam os economistas ouvidos pela SÁBADO.

"O BCE afastou-se da expectativa da primeira subida da taxa [directora]", afirma Teresa Gil Pinheiro, economista do Banco BPI. "Esperamos que as taxas de juro oficiais se mantenham nos mínimos históricos atuais ao longo do nosso horizonte de projeção, entre 2021 e 2023", acrescenta.



Rui Constantino, economista-chefe do banco Santander explica que os sinais dados pelos investidores apontam para o início de uma tendência de subida dos juros a partir de meados de 2022, mas ainda com taxas negativas – juros em terreno positivo é algo que se prevê, nesta altura, para 2026. Vários analistas citados ontem na imprensa económica anglo-saxónica preveem que o BCE não recomece a subir as taxas antes de 2024 ou 2025, uma década depois de o banco central ter cortado pela primeira vez a taxa directora para um valor abaixo de zero.