A SÁBADO preparou-lhe um guia completo com 10 pistas para melhorar as suas finanças pessoais em 2021. saiba como pagar até menos 40% nos empréstimos, os passos para renegociar seguros, o que vai acontecer aos negócios das casas e seis especialistas revelam-lhe as escolhas certas de ações, certificados e contas à ordem.

ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de dezembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 29 de dezembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Muita coisa mudou de repente em 2020 com a pandemia, mas as regras fundamentais sobre finanças pessoais continuam a ser as mesmas: tal como os erros da maioria das pessoas na hora de decidir sobre investimentos ou dívidas.