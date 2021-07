Paul Krugman: 'Não foi correto em Portugal preocuparem-se com o défice na pandemia'

Paul Krugman atende o telefone com uma voz cansada, mas anima assim que começamos a falar de economia, de zombies – não aqueles em que o leitor estará a pensar – e de Portugal, o país onde passou um verão intenso de trabalho na crise de 1976. O economista norte-americano – que tem um livro novo no qual reúne as crónicas publicadas no jornal The New York Times – acredita que os juros muito baixos vieram para ficar e está moderadamente otimista sobre o País e o euro. Tudo dependerá de uma instituição a que em Portugal se presta em geral pouca atenção: o Banco Central Europeu.

Quem são estes zombies com quem anda a discutir?

Não são pessoas, são ideias. Uma ideia-zombie devia estar morta porque foi provado que é falsa – mas não desaparece, continua em circulação e a ter um efeito negativo na economia. Há ideias-zombie fora da economia, também, mas o meu foco é nos zombies económicos. Nos Estados Unidos, o zombie mais persistente é a crença de que cortes nos impostos têm efeitos mágicos [no crescimento económico]. Isso foi desmontado muitas, muitas vezes – a nível nacional e local –, mas ainda persiste. Vários governos estaduais nos Estados Unidos estão a avançar com cortes nos impostos e a cortar na despesa com serviços públicos porque argumentam que assim vão revitalizar as suas economias. É um exemplo.