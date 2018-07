Os contribuintes que estão a ser notificados para o pagamento de multas por não estarem inscritos no Via CTT podem apresentar um pedido de dispensa do pagamento. A garantia foi dada esta segunda-feira pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.António Mendonça Mendes referiu, à margem da apresentação de medidas simplex para o Tax Free, no aeroporto de Lisboa, que "todos os contribuintes podem pedir a dispensa do pagamento da coima e que cada pedido será depois avaliado individualmente", revela o Negócios A dispensa do pagamento pode justificar-se por "não ter havido prejuízo para o Estado em termos de receita fiscal", juntamente com a demonstração de que existiu "culpa diminuta" por parte dos contribuintes.Milhares de contribuintes estão a receber multas da Autoridade Tributária por não se terem inscrito no serviço de comunicação electrónica Via CTT, obrigatório desde 2012. As multas, que variam entre os 50 e os 250 euros, estão a ser entregues por carta, em casa, sem notificação prévia.De acordo com António Mendonça Mendes, estas situações foram detectadas no âmbito de uma auditoria interna de rotina levada a cabo pelos serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira. ViaCTT funciona como uma caixa de correio electrónico onde os contribuintes recebem mensagens da Autoridade Tributária. Quem paga IRC ou IVA, como é o caso dos trabalhadores independentes, é obrigado a ter essa inscrição feita. No entanto, esta informação não estará a ser prestada pelos funcionários das repartições das Finanças – levando a que muitas pessoas estejam a ser surpreendidas com a multa.