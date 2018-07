Embora tenha sido aprovada a lei das 35 horas de trabalho semanal para os enfermeiros e da mesma lei ter entrado já em vigor, os hospitais estão a ignorar a mesma.De acordo com as escalas de enfermagem para Julho de vários serviços de Santa Maria, o maior hospital do país, em Lisboa, onde se assume que os enfermeiros com Contratos Individuais de Trabalho (CIT), que deviam ter passado para as 35 horas desde este domingo, continuam com horários de 40, conta o Diário de Notícias.A Ordem dos Enfermeiros garante que o hospital não é caso único no país e que esta situação se repete em quase todas as unidades do país, que ainda não tiveram luz verde das Finanças para avançar com as contratações prometidas há duas semanas pelo ministro da Saúde, para compensar a redução horária.A administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte explicou ao DN que até ao momento não houve necessidade de encerramento de camas, nem de suspender cirurgias ou consultas, motivadas pela redução dos horários, não comentando o facto de se manterem os mesmos horários para os enfermeiros em CIT.O Centro Hospitalar de Lisboa Norte refere ainda que recebeu apenas aprovação para contratar 49% do total de enfermeiros pedidos, o que corresponde, numa primeira fase, a 166 profissionais.A secretaria de Estado da Saúde, por sua vez, adianta que está a ser executado um plano de reforço dos diferentes serviços, em que os profissionais serão distribuídos tendo em conta a proporção de trabalhadores que transitam para as 35 horas semanais e também "as medidas de reorganização que cada entidade está a preparar".Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros garante que a "manutenção de escalas a contar com 40 horas semanais para os CIT está a acontecer em praticamente todos os hospitais" e diz que no S- João chegaram a estar "dois enfermeiros numa enfermaria para mais vinte doentes, com os óbvios riscos de qualidade", criticando ainda o atraso na prometida contratação de dois mil profissionais para os hospitais, por falta de aprovação do Ministério das Finanças.