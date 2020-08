Ao pequeno Hotel Ilha, no centro de Angra do Heroísmo, têm chegado alguns turistas diferentes do habitual: são açorianos. O governo regional dos Açores lançou um programa de vouchers que paga até 175 euros das despesas de transporte e alojamento de cada turista interno que viaje entre ilhas. "Já recebemos alguns", conta Raquel Brás, proprietária do "Ilha", que tem nove quartos. "Mas não é significativo", junta logo a seguir. O movimento em Agosto, conta, está parado.





Os incentivos do governo dos Açores, para turistas internos e externos, são parte de um mosaico de vários incentivos dados por governos regionais e nacionais em todo o mundo. O turismo está perante um colapso nunca visto devido à pandemia e os países e regiões que dele mais dependem tentam suavizar o golpe. Uma parte grande dos apoios é dirigida aos turistas internos, para onde operadores e governos se viram para tentarem compensar uma parte do desastre.Em Itália, por exemplo, as famílias com rendimentos mais baixos recebem um crédito fiscal de 160 euros por pessoa se forem de férias dentro do país, valor que pode ser maior em algumas regiões que incentivam férias na própria região. No Japão há vouchers de desconto para o alojamento na zona este do arquipélago, que inclui Tóquio. Na capital da República Checa, Praga, o governo patrocina o esquema "At Home in Prague", em que os visitantes domésticos – e também estrangeiros – trocam pontos acumulados por cada noite que dormem num hotel por entradas gratuitas nas principais atrações da cidade.

O problema é que a força dos obstáculos é enorme – os apoios são positivos, mas são também um pouco como "levar um regador para acudir a um incêndio", diz a economista Vera Gouveia Barros, autora do ensaio "Turismo em Portugal", publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de agosto de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 05 de agosto de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO