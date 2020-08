Cotação do ouro continua a subir

O ouro superou pela primeira vez a fasquia dos 2 mil dólares (1.696,90 euros) por onça, na última terça-feira, dia 3, marcando assim a nona semana consecutiva de ganhos, continuando a capitalizar o seu estatuto de valor-refúgio nestes tempos de incerteza económica e geopolítica – e há mesmo quem estime que os preços possam atingir os 3 mil dólares no próximo ano. A cotação do metal amarelo valorizou-se mais de 27% desde o início de 2020. Com as tensões entre os Estados Unidos e a China, os investidores optam pelo ouro, que consideram mais seguro.

O interesse vem das civilizações antigas

As primeiras minas de ouro descobertas datam de 3 mil anos antes de Cristo e foram exploradas pelos egípcios e muitas civilizações antigas se interessaram por este metal. Inicialmente, era especialmente apreciado pela sua aparência estética, mas mais tarde, a partir de 700 anos antes de Cristo, tornou-se a base do sistema monetário, assim como a prata. O ouro predominou no sistema monetário internacional até 1971 e a decisão do presidente dos EUA, Richard Nixon, de suspender a conversão do dólar em ouro, encerrando assim o sistema de Bretton Woods herdado da Segunda Guerra Mundial.

O metal amarelo, escasso, relativamente fácil de extrair, maleável - torna-se líquido a 1.064 graus Celsius - e inoxidável, possui inúmeras qualidades, além da sua beleza. Hoje como a oferta de ouro é constante no tempo, comparada à de outras matérias-primas, como o petróleo, o metal precioso tem um estatuto de estabilidade. Entre 2018 e 2019, a sua produção praticamente não se alterou, com apenas mais 1%. Só o aumento da reciclagem permitiu que a oferta subisse 3%.