Valor da inscrição na Eurovisão leva países a desistir. Bulgária foi o último a sair

A Bulgária é o ultimo país a anunciar que não vai participar no festival da Eurovisão do próximo ano. Também a Macedónia do Norte e Montenegro já se retiraram do concurso por causa do aumento da taxa de inscrição. Estima-se que o custo total de todos os participantes se aproxime dos cinco milhões de libras (5,8 milhões de euros), sendo que o país que recebe o evento tem a seu encargo uma quantia adicional.