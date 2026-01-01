Trump adia por um ano subida de tarifas sobre mobiliário

Taxas aduaneiras de 25% deveriam subir, em alguns casos, para o dobro no arranque deste novo ano, mas Trump adiou o aumento nas últimas horas de 2025.

Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro

2025 foi o ano das tarifas. E 2026 deveria ter arrancado com mais tarifas sobre mobiliário, incluindo móveis de cozinha, mas Donald Trump acabou por assinar, à última hora do ano passado, assinar uma ordem executiva que adia o agravamento das taxas por um ano.



Em setembro, nota a Bloomberg, Trump ordenou novas tarifas de 25% sobre os armários de cozinha e móveis estofados. Estas tarifas entraram em vigor em outubro, prevendo-se um aumento para 50% e 30%, respetivamente, até 2026.

A ordem assinada, agora revelada em comunicado da Casa Branca, adia o aumento significativo das tarifas sobre estes produtos, mantendo-se em vigor taxas de 25%, pelo menos ao longo deste ano.

“Os EUA continuam a participar em negociações produtivas com os parceiros comerciais para abordar as preocupações relativas à reciprocidade comercial e à segurança nacional no que diz respeito às importações de produtos de madeira”, refere o comunicado citado pela Bloomberg.