Três marcas, um objetivo: informação credível para jovens dos 18 aos 24

Campanha reúne num único bundle o acesso digital à SÁBADO, ao Correio da Manhã e ao Record, por apenas 4€ por mês.

Num mundo cada vez mais marcado pela rapidez da informação e pela proliferação de fake news e manipulação de imagens, o acesso a fontes credíveis tornou-se essencial sobretudo para os jovens que estão a construir a sua visão do mundo.

Campanha para jovens assinantes
Campanha para jovens assinantes

A pensar nisso, nasce esta campanha exclusiva para jovens dos 18 aos 24 anos, que reúne num único bundle o acesso digital à SÁBADO, ao Correio da Manhã e ao Record, por apenas 4€ por mês.

 Mais do que uma oferta promocional, esta iniciativa tem um propósito claro: democratizar o acesso à informação fidedigna, relevante e de qualidade. Ao permitir que os jovens acompanhem atualidade, investigação, desporto e temas essenciais da sociedade através de marcas de referência, a campanha promove o pensamento crítico e decisões mais informadas.

 Num tempo em que nunca foi tão importante saber distinguir factos de desinformação, garantir acesso a jornalismo de confiança é um passo fundamental. Esta campanha mostra que investir em informação de qualidade é, acima de tudo, investir no futuro. 

Assina já e faz parte da geração que precisa de mais factos, sem filtros

https://shorturl.at/utyZX

