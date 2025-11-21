Trabalhadores da dona da Zara na Europa protestam na "black friday". Lisboa e Viana do Castelo aderem

Os trabalhadores irão realizar concentrações na "black friday" reivindicando uma forma de receber parte dos lucros do grupo espanhol que detém marcas como a Zara, Pull & Bear e Massimo Dutti.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Os sindicatos que fazem parte do Comité de Empresa Europeu (CEE) da Inditex, dona da Zara, Pull & Bear e Massimo Dutti, convocaram concentrações dos trabalhadores para a próxima sexta-feira, 28 de novembro, coincidindo com a "black friday", anunciaram esta sexta-feira as organizações sindicais em comunicado. Em causa estão funcionários da empresa em Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Bélgica, França e Luxemburgo. Os trabalhadores reivindicam uma fórmula para receberem uma participação nos lucros do gigante do vestuário.



Protestos de trabalhadores da Inditex (Zara) em Lisboa e Viana do Castelo na "black friday" Mariline Alves

As ações de protesto em Portugal irão decorrer em Lisboa e Viana do Castelo.

O Comité de Empresa Europeu afirma que "existe um forte desejo de reconhecimento do esforço" dos trabalhadores "que vá para além das palavras de agradecimento" e referem que esta iniciativa é um "gesto de visibilidade" dessa reivindicação dos trabalhadores "depois de esgotadas outras vias". A administração da Inditex disse à agência noticiosa espanhola EFE que para já não irá comentar o anúncio desta iniciativa.

No último exercício fiscal, que terminou a 31 de janeiro deste ano, a empresa de Amancio Ortega lucrou 5,87 mil milhões de euros, um resultado recorde e 9% acima dos valores do ano anterior. Já na primeira metade do atual exercício, os lucros cresceram apenas 0,8% em termos homólogos, cifrando-se em 2.791 milhões de euros.