Os trabalhadores independentes e outros prestadores de serviços através do regime simplificado podem agora declarar as despesas afectas à sua actividade profissional no portal e-Fatura.

"Já se encontra disponível, na página e-Fatura, a opção de afectação total ou parcial das facturas que titulem despesas afectas à actividade profissional ou empresarial, para os contribuintes singulares registados pelo exercício de uma actividade", lê-se no portal.

Só os profissionais com rendimentos acima dos 27 mil euros é que terão de apresentar as suas despesas. Antes desta alteração, introduzida pelo Orçamento do Estado para 2018, os trabalhadores liberais eram tributados em 75%. 25% era considerado despesa.

Agora, os valores mantêm-se mas os profissionais terão de apresentar facturas no portal que justifiquem 15% do valor. São aceites vários tipos de despesa.