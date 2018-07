Apesar do programa do Governo de regularização da precariedade no Estado, em curso, o número de trabalhadores a recibos verdes nos organismos públicos aumentou no ano passado. Segundo dados da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), no final do segundo semestre de 2017 estavam 17.728 pessoas em regime de prestação de serviços – mais 14,6% do que em 2016.

Este é o número mais elevado desde 2013, quando no segundo semestre do ano foram identificadas mais de 28 mil pessoas em regime de prestação de serviços. O aumento de pessoas nesta situação surge numa altura em que está em curso o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) – que só na Administração Central teve mais de 30 mil candidaturas de trabalhadores a recibos verdes.

Estes números avançados pela DGAEP incluem trabalhadores a recibos verdes que aguardam a regularização, já que a integração através do PREVPAP só ficará concluída no final de 2018 e trabalhadores que iniciaram a prestação de serviços com o Estado depois de Maio de 2017.

Ao todo, o PREVPAP recebeu 31 mil pedidos de precários. Das 22 mil candidaturas já avaliadas apenas 12 mil foram aprovadas.

Cerca de 56% dos trabalhadores têm ligação aos organismos de administração central, com particular incidência no Ministério do Trabalho, do ministro Vieira da Silva – onde 6113 trabalhadores estão a recibos verdes.