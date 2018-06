Em 2017, 316 trabalhadores independentes conseguiram o subsídio por cessação de actividade, o equivalente ao subsídio de desemprego para estes trabalhadores. Os números são avançados pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no Relatório sobre Emprego e Formação do Centro de Relações Laborais que será divulgado esta tarde.Segundo o jornal Expresso, o número significa uma redução significativa: em 2016, esta prestação abrangeu 602 pessoas.Em 2020, não serão só os trabalhadores cuja facturação junto da mesma empresa ultrapasse os 80% que terão direito ao subsídio. Mais pessoas serão abrangidas com a diminuição do limite para os 50%.