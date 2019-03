Tomás Correia está sob forte pressão para abandonar o posto de liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) e poderá estar de saída nos próximos dias, avança o Público. A chefia do presidente da mutualista pode acabar já na próxima terça-feira, dependendo da decisão tomada durante a reunião do Conselho Geral e de Supervisão da instituição.

Os nomes avançados como possíveis substitutos são o gestor Virgílio Lima, pertencente ao quadro do Montepio e membro do conselho de administração liderado por Tomás Correia; e Luís Almeida, também quadro da instituição e parte da equipa de gestão.

O futuro de Correia está nas mãos de Vítor Melícias, presidente da Mesa da Assembleia-Geral da mutualista.

Durante o encontro que decidirá o futuro do presidente da mutualista, serão analisadas as contas da instituição, que estão desequilibradas, e a crescente tensão relativamente à gestão do polémico banqueiro.

Depois de o Banco de Portugal o ter condenado por infrações graves, na qualidade de presidente da Caixa Económica Montepio Geral (e não da Associação), a saída de Tomás Correia é vista como iminente.

O desconforto com a atuação do presidente da mutualista reeleito há três meses já afeta os altos quadros do Governo: na quarta-feira, o primeiro-ministro fez uma intervenção onde manifestou incómodo com as circunstâncias que têm envolvido a maior instituição da economia social, principalmente após ter sido exigida ao Governo uma clarificação sobre a lei que serve para avaliar a idoneidade de Correia. Segundo o presidente do regulador dos seguros (ASF), José Almaça, o novo Código das Associações Mutualistas goza de um período de transição de 12 anos, pelo que o organismo ainda não tem poderes para avaliar a condição do banqueiro polémico.

Por outro lado, os ministérios das Finanças e da Segurança Social elucidaram que o regime transitório não é impeditivo de avaliar a idoneidade de Tomás Correia, necessária depois da sua condenação pelo Banco de Portugal.

Também Marcelo Rebelo de Sousa destacou na quinta-feira que é necessário clarificar os poderes da ASF nessa matéria, antecedido por António Costa, que considera que "se há dúvidas não só da ASF, mas de outras entidades, nada como esclarecer. E o Governo vai publicar uma norma interpretativa que, sendo de interpretação autêntica, tem efeitos desde a entrada em vigor do diploma e retira qualquer álibi à ASF para deixar de fazer o que lhe compete, que também é avaliar a idoneidade de quem gera as instituições mutualistas e, no caso concreto, do dr. Tomás Correia", prometendo um esclarecimento.

Em paralelo com as movimentações do futuro do atual presidente da mutualista, as contas do banco estão a aumentar as hipóteses de saída de Correia. Segundo um relatório de conta de 2018, que já foi distribuído aos conselheiros do Montepio antes da reunião de terça-feira, nota-se que os desequilíbrios da instituição bancária mantêm-se e que estão a agravar-se em alguns setores.

Constata-se que os associados fizeram levantamentos na ordem dos 683 milhões de euros em produtos do Montepio, tendo entregado no mesmo período 491,505 milhões de euros à instituição – isto representa uma "retirada" de 191 milhões de euros ao Montepio.

Auditores também alertaram para o facto de o banco ter um ativo eventualmente sobrevalorizado com a Associação Mutualista a contabilizar o Banco Montepio num valor que supera em mais de 300 milhões de euros os capitais reconhecidos no balanço do próprio banco, o que lhe permite manter o seu principal ativo valorizado em 1878 milhões de euros no seu balanço, acima dos 1570 milhões de euros registados pelo próprio banco.