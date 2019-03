O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o decreto-lei que especifica que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) é competente para avaliar o presidente da Mutualista Montepio, nomeadamente quanto a qualificação profissional, idoneidade e incompatibilidades.





Um dos pontos destacados na acusação do BdP prende-se com o empréstimo da CEMG à Rioforte, sem análise de risco, de 130 milhões de euros. "O Montepio emprestou à Rioforte Portugal 30 milhões no final – já tinha lá 60 milhões há muito tempo", esclarece Tomás Correia, e reforça que houve análise de risco da proposta.



A multa aplicada a Correia levou à discussão da avaliação da idoneidade do gestor, com uma debate constante entre o Governo e o regulador de seguros sobre quem deve levar a cabo a análise.