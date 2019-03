Tem até 31 de março para consultar e reclamar acerca dos montantes globais que lhe foram atribuídos no IRS – cuja declaração deve entregar entre 1 de abril e 30 de junho. Deve aceder ao portal E-fatura e escolher a opção "Despesas dedutíveis em IRS".

De seguida, deve descer na próxima página e clicar em "Consumidor", introduzindo depois o seu número de contribuinte e uma senha pessoal. Onde vir o ano de 2019, pressione a seta para a esquerda para chegar ao ano de 2018.

Os valores visíveis já incluem as rendas, os juros dos créditos à habitação, as taxas moderadoras ou as despesas não comparticipadas por seguradoras. Até fevereiro, estas não estavam disponíveis.

Se concordar com os valores, não tem que fazer nada. Quando entregar o IRS, os valores do e-fatura estarão contabilizados e só terá que aceitar a sua importação automática.

Se não aceitar os valores, pode reclamar até 31 de março ou esperar pela entrega do IRS. Nesse momento, deve rejeitar a importação automática, selecionando "sim" no quadro 6C do anexo H. Neste caso, terá que inserir as suas despesas à mão.

Na eventualidade de as despesas estarem corretas, pode fazer o IRS automático. Este ano, são abrangidas por esta opção os contribuintes com aplicações em PPR (Plano Poupança-Reforma).