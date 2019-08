Taxa de desemprego desce para valor mais baixo desde 2011

A taxa de desemprego desceu para 6,3% no segundo trimestre deste ano, o valor mais baixo da série que se iniciou em 2011, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quarta-feira, 7 de agosto.Os números divulgados representam uma queda face ao trimestre anterior, de 0,5 pontos percentuais, mas também face ao período homólogo de 2018, quando a taxa de desemprego era 0,4 pontos superior. Embora a tendência seja positiva, os dados das estatísticas trimestrais do desemprego não descontam os efeitos da sazonalidade e, por isso, os segundos semestres são habitualmente mais favoráveis do que os do resto do ano, devido aos empregos criados no turismo para enfrentar a subida da procura no Verão.Segundo o INE, a população desempregada diminuiu 7,1% (cerca de 25,1 mil pessoas) em comparação com o trimestre anterior e 6,6% (23,3 mil) em relação ao segundo trimestre de 2018. Estima-se que, no segundo trimestre deste ano, fossem 328,5 mil as pessoas sem emprego.Já a taxa de desemprego de jovens situou-se em 18,1%, subindo em relação ao trimestre anterior (0,5 pontos) e diminuindo face ao homólogo (1,3 pontos percentuais).Também a proporção de desempregados de longa duração (à procura de emprego há 12 ou mais meses) subiu para 53,1%, mais 6,3 pontos percentuais que no trimestre anterior e mais 0,8 pontos percentuais que no trimestre homólogo.No segundo trimestre de 2019, a taxa de desemprego foi superior à média nacional em cinco regiões do país: Região Autónoma dos Açores (8,2%), Área Metropolitana de Lisboa (7,1%), Alentejo (6,9%), Região Autónoma da Madeira (6,9%) e Algarve (6,7%).Simultaneamente, a taxa de emprego (15 e mais anos) situou-se em 55,5% no segundo trimestre e aumentou 0,4 pontos percentuais face aos três meses anteriores. A taxa de emprego dos homens excedeu a das mulheres em 9 pontos percentuais.A população empregada subiu 0,7%. No segundo trimestre, eram 4.916,7 mil as pessoas com emprego. Mais 36,5 mil pessoas do que no trimestre anterior. E mais 42,6 mil (0,9%) do que no trimestre homólogo.Segundo o INE, foram sobretudo mulheres, pessoas dos 45 aos 64 anos, que completaram o ensino secundário que conseguiram emprego neste período.