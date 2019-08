Desemprego continuou estável nos 6,6% em junho

A taxa de desemprego manteve-se inalterada em 6,6% em junho, ao contrário do que apontava a estimativa provisória do INE, que antecipava uma subida de uma décima. Este foi assim o terceiro mês consecutivo em que a taxa de desemprego se manteve constante. Para julho a expectativa já é uma descida, para 6,5%. Os dados foram publicados esta quinta-feira, 28 de agosto, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Desde setembro do ano passado que a taxa de desemprego interrompeu a tendência de queda, situando-se desde então em torno dos 6,6%. A expectativa era agora a de que se iniciasse um movimento de subida, mas por enquanto ele não se verifica – as estimativas provisórias no desemprego mensal são revistas com alguma regularidade.Comparando junho deste ano com o mesmo mês do ano passado, verifica-se que a taxa de desemprego está três décimas abaixo, o que representa menos 16,2 mil pessoas à procura de trabalho.