"Em caso algum deverá efetuar essa operação", afirma o Fisco portaldasfinancas.3aqb9@.pt, onde é dito que o correio eletrónico foi gerado "durante um processo de emissão de fatura eletrónica", à qual o contribuinte pode aceder se clicar no link que é fornecido.

disponível no Portal das Finanças, onde são elencadas alguns problemas possíveis - como estas mensagens de correio eletrónico - e sugestões para os evitar.



Alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico em nome da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a pedir que cliquem num endereço para aceder a uma fatura."Mas estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando no link sugerido", assegura o Fisco no Portal das Finanças Os e-mails estão a ser enviados através do endereçoA AT sugere a leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática "Suspeite de links e ficheiros enviados por mensagens eletrónicas" ou "Em caso de dúvida, não responda às mensagens, não clique em links, nem descarregue ou abra ficheiros" são alguns dos conselhos.