Eleições autárquicas custam €9,5 milhões aos cofres públicos

A maior fatia dos encargos estimados pelo Governo diz respeito ao pagamento dos membros de mesas de voto.

Estas eleições autárquicas terão um custo de 9,5 milhões de euros. É esta a estimativa de despesa total para o Estado, avançada ao Correio da Manhã pelo Ministério da Administração Interna (MAI). A maior fatia dos encargos diz respeito ao pagamento dos membros de mesas de voto, para os quais vão 4 milhões.

