SpaceX arrecada 75 mil milhões de dólares em maior IPO da história

A empresa colocou 555,6 milhões de ações a 135 dólares cada na operação de entrada em bolsa, como era previsto. Com estes números, a SpaceX tem um valor de mercado de cerca de 1,8 biliões de dólares. Negociação começa esta sexta-feira no índice tecnológico Nasdaq.

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A SpaceX fez história com a maior oferta pública inicial (IPO) de sempre, colocando-a entre as maiores empresas cotadas e fazendo com que Elon Musk esteja prestes a tornar-se o primeiro bilionário de sempre. O IPO mais do que duplica a dimensão da anterior recordista, a petrolífera SaudiAramco, que levantou 29,4 mil milhões na entrada em bolsa em 2019.



SpaceX, de Elon Musk, está prestes a entrer em bolsa. AP/John Raoux

A empresa arrecadou 75 mil milhões de dólares na operação, vendendo 555,6 milhões de ações a 135 dólares cada, como era previsto, de acordo com um comunicado emitido esta quinta-feira. Com estes números, a empresa tem um valor de mercado de 1,77 biliões de dólares. Tendo em conta as opções de ações dos funcionários e as unidades de ações restritas, o preço representa uma avaliação total diluída de cerca de 1,8 biliões.

A Space Exploration Technologies Corp., como se designa oficialmente, deu também aos bancos subscritores a opção de comprarem 83,3 milhões de ações adicionais ao preço do IPO, o que aumentaria a dimensão da operação para 86 mil milhões se totalmente exercidas. De acordo com dados da Bloomberg, o IPO registou uma procura de mais de quatro vezes as ações disponíveis.

A captação de investimento no setor do retalho foi essencial nesta operação. Os investidores colocaram mais de 100 mil milhões em ordens de compra das ações, de acordo com fontes citadas pela Bloomberg, bastante mais do que os 20% que lhes estavam destinados.

Com o preço da IPO nos 135 dólares, o valor de mercado da SpaceX coloca-a entre as primeiras 10 cotadas a nível global, tornando-a ainda maior do que a Tesla, também detida por Musk. O multimilionário que detém grande parte do capital da empresa espacial, poderá ser o primeiro a ultrapassar a fasquia de uma riqueza superior a 1 bilião de dólares.

A estreia em bolsa está marcada para esta sexta-feira. A empresa irá negociar nos índices norte-americanos Nasdaq e Nasdaq Texas com o símbolo de SPCX.