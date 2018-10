O Doutor Finanças dá conselhos financeiros aos portugueses desde 2014. Primeiro através do seu site, depois pelos livros. Agora, criaram uma clínica em Lisboa. Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças, diz que a proximidade com os clientes vai ser maior. Mas porquê um espaço físico? "Assistimos à banca a encerrar balcões, pareceu-nos um momento para fazermos o caminho oposto e encontrarmos formas de estar mais perto das necessidades dos portugueses."





16,3%, em relação ao período homólogo - por isso é importante estar atento os riscos da má saúde financeira. Sabe mesmo onde gastou o seu dinheiro? E já lhe aconteceu chegar a dia 15, mas parecer o fim do mês? Através do site, Rui Bairradas conta que já atenderam mais de 50 mil de pedidos de aconselhamento. Falámos com o CEO sobre como será a nova clínica.









A Clínica Doutor Finanças foi inaugurada na semana passada, em Lisboa. Fica na Rua Pascoal de Melo e pretende tratar os problemas financeiros quase como doenças. Os especialistas andam de bata branca e faz-se trocadilhos médicos. Pode fazer um raio-x às suas finanças, vitaminar as poupanças ou fazer análises ao seu crédito de habitação. Mas fora de brincadeiras, o assunto é sério.É que o crédito ao consumo continua a aumentar - em Maio de 2018 subiu

Um dos erros que surge mais vezes, é a ausência de planeamento. Sabemos que ao longo do ano vamos ter um certo tipo de despesas, que são comuns de ano para ano, como por exemplo material escolar no regresso às aulas, ou o IMI. No início de cada ano, é importante saber quanto estamos a planear gastar e definir logo à partida qual será o método de financiamento destes custos.

Outro erro muito comum, é a desvalorização do valor de ter uma poupança. Dando o mesmo exemplo que no ponto anterior, existem custos que estão sempre presentes de ano para ano, como é o caso do material escolar, ou o IMI. Existe uma tendência enorme em utilizar o cartão de crédito ou contrair um pequeno crédito pessoal com um prazo de pagamento inferior a 12 meses para fazer face a este tipo de gastos. Quando é muito mais económico, iniciar o ano a pôr de parte o equivalente ao valor da prestação que iria pagar se contratasse um crédito para fazer face a estes custos. Através destas pequenas poupanças, gera-se um sentimento de independência enorme, e estamos a valorizar mais o esforço do nosso trabalho.

Por fim, a gestão do orçamento familiar. Quando o dia 15 já parece dia 30, é um sintoma claro de que existe uma desorganização do orçamento familiar. Actualmente existe cada vez mais pessoas a fazer o orçamento familiar, mas é do ponto de vista contabilístico. Todos os dias, escrevem na folha de excel, ou num programa para o efeito, os gastos que tiverem nesse dia, do mesmo modo que um contabilista regista cada gasto de uma empresa. Só que falham na parte da análise.



Eu sei onde gastei o dinheiro, mas será que deveria ter feito aquela despesa? Todos os dias, ao registar os custo, tenho que verificar se aquela despesa estava planeado, e se não estava planeada, vai ser preciso abdicar de despesas futuras, para chegar ao final do mês com a conta a positivo em vez de ter a conta a negativo, porque isso irá implicar a cobrança de juros por parte do banco e será mais uma despesa adicional no próximo mês.



Com o aumento de créditos pessoais, como acontece agora, surgem mais problemas?

A economia vive de ciclos económicos, e actualmente o país está a passar por um ciclo de expansão económica. O desemprego está a reduzir e alguns sectores da economia começam a ter dificuldade em contratar, o que faz com que o rendimento das famílias aumente, porque as empresas têm que pagar mais para conseguir contratar.

É a lei da procura e da oferta, e neste momento a procura é superior à oferta. Como as famílias passam a ter um rendimento disponível superior, tendem a arriscar um pouco mais na utilização dos cartões de crédito e no crédito ao consumo, porque naquele momento sabem que vão conseguir fazer face a esse gasto. O problema surge, quando entramos num ciclo de contração económica, em que as empresas começam a falir e a oferta de mão-de-obra começa a ser superior à procura. Volta a funcionar a lei da procura e da oferta, só que agora com o efeito oposto. Existe mais oferta do que procura, vai desvalorizar o valor do trabalho, vai fazer reduzir o rendimento disponível das famílias.

E aqui começa o problema, os mesmos bancos que até esse momento tinham concedido os créditos ao consumo e tinham disponibilizado os cartões de crédito, vão deixar de financiar as famílias, porque sabem que a economia está em contração e vão começar simplesmente a cobrar o que já emprestaram.

Só que da parte das famílias, no momento da contratualizaram dos créditos, não estavam a levar em conta que no futuro iriam perder rendimento, o que tendencialmente pode vir a fazer aumentar o incumprimento.



Se tivesse de resumir o bê-a-bá de uma vida financeira saudável, como seria?

Para termos uma vida financeira saudável, precisamos de fazer 3 coisas muito simples: planear, orçamentar e gerir. Tão simples como isto. Se começarmos o mês a planear o que vamos gastar, para depois orçamentar esses gastos e saber qual é a melhor relação qualidade preço e por fim gerir o orçamento mensal para não ter surpresas.



Como vai funcionar a Clínica de Finanças Pessoais?

Para responder a esta pergunta podemos começar por explicar o que está na base do nascimento do Doutor Finanças. O Doutor Finanças foi ao universo médico buscar a inspiração para o seu projeto, pois entende que efectivamente trata da saúde financeira de quem o contacta. Na figura do Doutor reflectimos a figura humana e de proximidade (confiança); ao Universo da medicina ligámos o diagnóstico, aconselhamento e tratamento; na figura do especialista em Finanças Pessoais fazemos a ponte para o conhecimento.

O grande objectivo da empresa é ajudar as famílias a negociar todos os seus produtos financeiros e a melhorar a sua situação "clínica" (financeira), promovendo o aconselhamento financeiro gratuito.

Se vamos tratar da nossa saúde física ao médico, porque não procurar também um "Doutor" (aconselhamento) quando temos problemas financeiros (as "dores da carteira")?

No Doutor Finanças, o que fazemos é analisar, comparar e negociar as melhores propostas no mercado com a missão de assegurar a saúde financeira dos Portugueses. Assim a clínica irá ser mais uma forma de chegarmos às pessoas, prestando serviços na área das finanças pessoais e familiares, como são os créditos ou seguros, sendo que também irá trabalhar ao nível da literacia financeira mais localmente, através de workshops e dando formações para todos os interessados em perceber melhor o universo financeiro, de forma a poderem tomar decisões mais informadas e ajustadas à sua situação.



Em que diferem de outras empresas que apoiam as pessoas com créditos?

Além do nosso serviço ser totalmente gratuito, pensamos que a nossa diferença está, por um lado, no nosso processo de trabalho e na abordagem global que fazemos a cada cliente.



Por outro lado, na forma próxima como nos relacionamos com quem nos procura através de um software desenvolvido internamente (clínica on-line) que centraliza e organiza todo o processo de interação entre os clientes e os "doutores". Através deste processo é possível recolher toda a documentação de forma simplificada, tratar de burocracias, negociar melhores taxas e ajudá-los na formalização de novos créditos, caso ocorram.

Resumidamente, o nosso trabalho consiste em 4 fases:

1º. Check-Up Financeiro – Análise das principais "dores da carteira"

2º. Diagnóstico – Identificação das alternativas de poupança

3º. Prescrição – Aconselhamento e definição do plano de ação

4º. Tratamento – Acompanhamento personalizado de todo o processo até à concretização da poupança.



Tratando-se de um serviço completamente gratuito, o modelo de negócio da empresa é sustentado pelo plano de comissões que as entidades financeiras têm acordado com o Doutor Finanças. Independentemente de o cliente aceitar ou não os nossos conselhos, acima de tudo queremos ajudar os nossos clientes a contratar os seus créditos ou seguros, com toda a informação a que têm direito e de forma percetível.

Todos nós podemos procurar crédito para investirmos em algo através de uma entidade financeira. No entanto, por exemplo, o cidadão comum irá tendencialmente solicitar crédito ao banco onde tem conta, o que não quer dizer necessariamente que seja a melhor escolha para ele. É aí que o Doutor Finanças entra ao fazer um trabalho que a maioria das pessoas não tem tempo ou formação para: analisar todas as disponibilidades no mercado, negociar, e optar pela mais indicada. Trabalhamos com as principais entidades bancárias a atuar em Portugal, várias financeiras e seguradoras, o que nos permite encontrar no mercado a melhor solução para o perfil do cliente que nos contactou.



Quais são os vossos principais serviços?

Crédito Habitação: O Doutor Finanças procura pelo cliente o banco que oferece as melhores condições para cada caso. Tem acesso a canais privilegiados dos principais bancos em Portugal, e negoceia com eles as melhores condições possíveis de forma a conseguir o crédito habitação com o spread mais baixo possível.

Crédito Consolidado: É igualmente importante destacar que além do crédito habitação e crédito ao consumo existe ainda a figura do crédito consolidado, ou seja, a possibilidade de união de variados créditos num só. O Doutor Finanças pega em todos os créditos, e cria um só, com melhores condições e uma taxa mais baixa. As prestações mensais podem reduzir-se em até 60%, e em vez de várias prestações aleatórias o cliente passa a pagar uma única, mais baixa.



Seguros de Vida: Procuramos um Seguro de Vida ou Multi-Riscos que melhor se adequada às necessidades do cliente. Ao ter acesso a canais privilegiados das principais seguradoras a operar em Portugal, e negoceia com eles as melhores condições possíveis de forma a conseguirem os seguros com as melhores condições.



Que outro tipo de ofertas vão ter?

O plano até 2020 passa pela criação de novas áreas de negócios que visam ajudar as famílias, mas também os próprios parceiros. Vamos utilizar a nossa clínica on-line para impulsionar novos negócios e fazer de forma sustentável aquilo que até hoje ninguém conseguiu fazer, que é ter uma visão global do orçamento familiar.



Temos também como objetivo trabalhar ainda mais de perto com os nossos parceiros, e por isso vamos montar um BPO (Business Process Outsourcing), que passa por prestar serviços de outsoursing aos bancos e outras instituições. Vamos utilizar a nossa clínica on-line para que seja possível fazer mais e melhor com o mesmo custo.

Estamos ainda a acabar de preparar, para ser lançado nas próximas semanas, um projeto que vai mudar o mercado de crédito em Portugal. Pretendemos ajudar as pessoas a perceber qual é o seu perfil de crédito, através de um sistema de score que será fornecido pela JAMES – Artificial Intelligence for Credit Risk. Assim nascerá o produto Dossier de Crédito com o selo de qualidade do Doutor Finanças em parceria com a JAMES. A partir deste momento, qualquer pessoa pode ficar a saber se pode ou não ter acesso a crédito, e acima de tudo, fica a saber o porque de cada decisão.

Por fim, estamos a desenvolver um programa de parceria junto das imobiliárias. Este programa visa apoiar os clientes das imobiliárias na consultoria financeira, para que os consultores imobiliários possam fazer aquilo que melhor fazem, ajudar as famílias a encontrar a casa dos seus sonhos.



Vão ter formação para crianças?

Uma das nossas ideias é a dinamização do espaço da clínica com workshops temáticos em que a formação para crianças encaixa perfeitamente na nossa abordagem, até porque estamos a desenvolver um programa de literacia financeira do Doutor Finanças para 2019. Integrado neste plano, além do reforço da área de formação para as empresas, temos uma nova vertente de literacia financeira para crianças que passará, ainda este ano, pela criação de uma mascote Doutor Finanças com actividades para crianças centradas na temática da poupança.

Poupar nunca é fácil, porque as marcas procuram criar um sentimento artificial de felicidade junto das pessoas, através do consumo constante. Se conseguirmos que as crianças tenham uma visão diferente da poupança, vamos conseguir que elas passem essa mensagem aos pais.

É por essa razão que em 2019 pretendemos ter actuação na formação em literacia financeira junto de algumas escolas, com conteúdos específicos desenvolvidos por nós e adequados às necessidades de cada ciclo de ensino.