A SIBS disse esta quarta-feira que, até ao momento, não recebeu qualquer pedido da Euronet, responsável pela rede de ATMs, para aceitar levantamentos da marca multibanco.



"Até ao momento não foi recepcionado qualquer pedido da Euronet para aceitar levantamentos da marca Multibanco", disse, em comunicado, a SIBS.



De acordo com o grupo, caso uma entidade queira aceitar levantamentos da marca multibanco "terá que submeter um pedido formal à SIBS e também junto do Banco de Portugal", de modo a que se avalie se a entidade cumpre todos os requisitos necessários, nomeadamente a "nível de segurança, resiliência e níveis de serviço".



Em causa está o esclarecimento dado quarta-feira pela Euronet sobre as comissões aplicadas a determinados cartões de débito de dupla funcionalidade para transacções de levantamento de dinheiro nos ATMs.



"As comissões cobradas pelos bancos aos seus clientes em determinados cartões de débito/crédito de dupla funcionalidade, para transacções de levantamento de dinheiro nos nossos ATM em Portugal, não são taxas que a Euronet cobra aos titulares dos cartões, nem são taxas que a Euronet realmente recebe no todo ou em parte", referiu, em comunicado, a empresa.



Isto acontece porque o processamento dos cartões de dupla funcionalidade (débito e crédito) é realizado através de redes de formato internacionais, e estes são tratados como cartões de crédito em vez de cartões de débito nacionais e processados pelo Multibanco.



"Os ATM da Euronet não estão conectados à rede Multibanco, apesar dos vários pedidos à SIBS. A recusa da SIBS em permitir esta conexão é a razão pela qual esses cartões são processados pelas redes internacionais de cartões, o que leva os titulares de cartões portuguesas a pagar as taxas aos seus bancos", indicou.