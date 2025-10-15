Sábado – Pense por si

Dinheiro

Sarmento caminha (com rede) no arame

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 15 de outubro de 2025 às 23:00

Portugal é um de apenas quatro países do euro que planeiam um excedente em 2026, mas está perto do vermelho. Ministro tem redes onde cair, mas algumas são maus clássicos.

É inédito num país cronicamente problemático nas contas: Portugal aponta em 2026 pelo terceiro ano consecutivo a um excedente orçamental, o que o torna um dos quatro em vinte países da zona euro que apresentam contas públicas anuais equilibradas (todos os outros excedentários – Grécia, Irlanda e Chipre – também foram alvo de programas da troika). O problema, contudo, é o encolhimento enorme desse excedente herdado da era socialista – a margem que havia foi espremida até ao limite pela AD.

