A contagem de 70% do tempo de serviço vai permitir que cerca de 22 mil professores ganhem, em dezembro de 2021, o salário máximo da carreira: 3364 euros. Com esta progressão, cerca de 20% de um universo de quase 100 mil professores no quadro terão o vencimento mais elevado da carreira, no final de 2021.O avanço até ao 10º e último escalão remuneratório resultará, segundo o Governo , da combinação do descongelamento da carreira com dois fatores: o diploma próprio dos docentes que contabiliza 70% do tempo de serviço (decreto-lei nº 36/2019) e o direito de opção, que está previsto no diploma que prevê a recuperação de 70% do tempo de serviço para as restantes carreiras especiais da Administração Pública, que foi aprovado em Conselho de Ministros no início de abril.