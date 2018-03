Jumbo recuperou liderança dos preços baixos, de acordo com novo estudo da Deco Proteste. Continente desce para segundo lugar.





São a forma mais conveniente de fazer compras: têm tudo, desde legumes frescos a produtos de limpeza. Mas a variedade destas superfícies é tão grande que por vezes se torna difícil perceber qual o mais barato. Segundo um estudo da Deco, a resposta certa é o Jumbo, do grupo francês Auchan.



(Conheça na fotogaleria acima os supermercados mais caros e os mais baratos.)



"O Jumbo volta a ser a cadeia de supermercados mais barata em Portugal continental, à semelhança do que aconteceu em junho de 2017", pode ler-se em comunicado enviado, esta terça-feira, às redacções. O estudo é baseado nos preços recolhidos entre Setembro e Novembro do ano passado.



Lisboa, Porto e Setúbal são os distritos onde é possível obter poupanças mais significativas, escolhendo o supermercado certo. "Para uma família que gaste 150 euros mensais no supermercado, a poupança anual pode chegar aos 250 euros", pode ler-se.



As comparações são feitas através da escolha de um cabaz "com os produtos das marcas mais vendidas em Portugal, entre frescos, congelados, mercearia e produtos e higiene pessoal e do lar", explica a nota enviada pela Deco. "Mais de um terço do cabaz (38%) é composto por produtos das marcas próprias de gama média de cada uma das lojas e os restantes 62% são preenchidos com marcas de fabricante". No total, foram recolhidos 110 290 preços para um cabaz de 141 produtos, em 70 concelhos.



Para construir o ranking das cadeias mais baratas, a Deco analisou os supermercados que figuram em, pelo menos, 10 distritos, sendo que, não são considerados descontos em cartão nem promoções que obriguem à aquisição de outros produtos.