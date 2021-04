Riopele: no melhor pano cai uma guerra de família

Tribunais, acusações de falsificação de documentos e de má gestão. Uma das maiores têxteis do país está no centro de uma batalha entre tio e sobrinho da família fundadora, os Oliveira.

Na mesa de Ricardo Salgado, em plena crise em 2012, repousava há algum tempo o dossiê de uma família rica do Norte com quem tinha relações próximas: os Oliveira donos da Riopele, uma das maiores e mais antigas têxtis do país. A empresa de 1.200 trabalhadores estava em falência técnica e a dívida global de 94 milhões de euros, em boa parte ao BES e ao BCP, era impossível de pagar. Além da dívida da Riopele, cada um dos cinco ramos da família devia cerca de 9 milhões de euros à banca por causa de um investimento imobiliário. Salgado, na altura presidente do BES, acabou por aceitar o acordo que salvou a Riopele e apagou 45 milhões de euros em dívidas da família – mas que, ainda hoje, está na origem de uma guerra judicial e pessoal entre os líderes dos diferentes ramos familiares, com acusações de falsificação de documentos, regalias excessivas e má gestão.

O conflito opõe um sobrinho a um tio. José Alexandre Oliveira, neto do homem que há 94 anos fundou a têxtil, assumiu a liderança da empresa durante a crise financeira de 2008 e foi com ele que anos mais tarde se negociou a reestruturação da dívida com a banca, incluindo o BES. Um dos pressupostos dessa reestruturação era de que José Alexandre não só continuasse à frente da empresa, mas também que adquirisse a totalidade do capital da mesma, explica o próprio à SÁBADO. Essa compra foi feita em 2013 por um preço simbólico – um euro a cada ramo da família – e aconteceu num acordo que limpou os 9 milhões de euros de dívida de cada um dos ramos. Para José Alexandre, o preço pago por si aos seus familiares – tio e primos direitos – "não foi simbólico", "face à situação em que a Riopele se encontrava". Esta tomada de controlo fez-se inicialmente com o acordo de todos os ramos, menos um: o do seu tio, Olindo Reis Oliveira.

Olindo, que foi o antecessor de José Alexandre na liderança do império têxtil familiar, não aceita a versão do sobrinho – aponta que a situação difícil da empresa não impunha que José Alexandre comprasse por um valor residual as participações dos restantes ramos familiares, coisa que ele não aceitou em 2013. Olindo acusa o sobrinho de ter tomado ilegalmente o controlo da empresa, numa reunião de accionistas no final de 2012 na qual as ações da empresa foram convertidas em ações ao portador para, a seguir, serem mais facilmente transmissíveis a José Alexandre. Olindo – que estava fora do país e não foi à reunião – acusa a liderança da empresa de falsificar a assinatura do líder de outro ramo familiar. E não só.

"Como os dedos da mão". José Dias de Oliveira – pai de Olindo e avô de José Alexandre – fundou o negócio têxtil em 1927 com um pequeno empréstimo para dois teares na margem do rio Pele, no concelho de Famalicão. Foi o início da ascensão imparável do filho de um casal de moleiros. Quando morreu com um ataque cardíaco, em 1953, a empresa já era uma das grandes exportadoras nacionais de têxteis e a família e era dona de uma fortuna industrial no Norte – nos anos 70, os Oliveira da terceira geração já iam de Mercedes preto com motorista fardado para o Colégio Internato dos Carvalhos. Quem pegou na empresa e fez crescer ainda mais o grupo, que se foi espalhando depois ao ramo financeiro, foi um dos filhos, José da Costa Oliveira – irmão de Olindo e pai de José Alexandre. A terceira geração entrou nas fileiras desse império, mas a crise de 2008 acabou por expor as fragilidades e fraturas da gestão familiar.

Olindo tem um processo contra a empresa e o sobrinho. Além da acusação de falsificação de assinatura – que motivou um processo-crime do Ministério Público de Braga –, Olindo aponta que o euro pago pela sua participação na Riopele, que não concordou em vender, foi posto numa conta aberta à sua revelia em nome da sua holding familiar (e fechada pelo departamento de compliance do Novo Banco). Acusa ainda José Alexandre de ter duplicado a sua remuneração anual desde que assumiu o controlo – de 188 mil euros em 2012 para mais de 375 mil euros até 2017 – e de depois a ter diminuído artificialmente em 2018, recebendo o resto por via de um contrato de fornecimento de serviços entre a Riopele e a sua holding pessoal Riodress.

Segundo as ações interpostas por Olindo Oliveira, a que a SÁBADO teve acesso, esta alegada manipulação da remuneração foi feita para prejudicá-lo – este lutou em tribunal, com sucesso, pelo complemento de reforma igual ao salário do presidente que a empresa definira (ao descer o salário, descia também o dito complemento de reforma; este hoje é de 9 mil euros mensais, segundo a Riopele). José Alexandre contrapõe que foi a banca que se manifestou contra regalias desse tipo numa empresa falida, defende que a sua remuneração "está em linha" com o mercado e que é "muitíssimo inferior à que era auferida por quem exercia as funções" antes, ou seja, o tio. O presidente da empresa - que aponta que saiu ilibado do processo-crime que o Ministério Público lhe moveu - tem dois processos neste momento contra si e a empresa, movidos pelo tio: um cível e outro crime.

Ambas as partes na contenda – que, sabe a SÁBADO, tem voltado a degradar as relações entre os restantes ramos da família, dois deles em dificuldades financeiras – mostram-se confiantes no desfecho do processo judicial. Um perfil publicado da família publicado há meses no Jornal de Negócios dava conta de que José da Costa Oliveira fazia da coesão familiar um trunfo, dizendo que a empresa pertenceria aos "cinco irmãos unidos como os dedos da mão" – esse trunfo, a par de parte da fortuna, parece definitivamente perdido.