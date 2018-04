A Comissão parlamentar de Economia aprovou hoje por unanimidade um requerimento que visa a audição no Parlamento, com carácter de urgência, de representantes da administração da Ryanair em Portugal.

A Comissão parlamentar de Economia aprovou hoje por unanimidade um requerimento que visa a audição no Parlamento, com carácter de urgência, de representantes da administração da Ryanair em Portugal e várias associações de aviação.



O requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda propõe uma audição conjunta da Comissão de Economia e da Comissão de Trabalho a representantes do Conselho de Administração da Ryanair em Portugal, a representantes do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e a responsáveis da ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho.



Os representantes da ANA-Aeroportos de Portugal e da ANAC irão também ser ouvidos na Comissão de Economia.



No requerimento apresentado à Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, o Bloco considera "incontornável convidar os representantes da Ryanair em Portugal" para dar explicações sobre as ameaças aos trabalhadores em greve, os investimentos em curso no país e a dimensão dos benefícios recebidos pela instalação de uma base para a Europa a partir de Portugal.



No documento, o Bloco repudiou ainda a atitude da empresa, que se justificou com "a lei irlandesa".



O requerimento foi apresentado no passado dia 2 de Abril, no seguimento de acusações do SNPVAC, que denunciou no dia anterior, dia 1 de Abril, que a Ryanair contactou tripulantes na Europa para a substituição dos grevistas portugueses, chegando inclusivamente a ameaças de despedimento.



Num memorando enviado aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, a Ryanair admitiu ter recorrido a voluntários e a tripulação estrangeira durante a greve dos tripulantes portugueses.



Os trabalhadores da Ryanair cumprem hoje o último de três dias não consecutivos de greve para reivindicar a aplicação da lei nacional.