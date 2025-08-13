Sábado – Pense por si

Dinheiro

Seguir tema: Habitação

Rendas deverão aumentar até 2,2% no próximo ano

SÁBADO
SÁBADO 13 de agosto de 2025 às 08:45
As mais lidas

O próximo ano deverá trazer um novo aumento das rendas que pode chegar até 2,2%, segundo os últimos dados da inflação. Valor definitivo desse aumento só deverá ser conhecido no final de agosto, mas os economistas ouvidos não antecipam alterações significativas.

As rendas de prédios urbanos deverão aumentar até 2,2% no próximo ano, segundo os . Embora o coeficiente da atualização anual de rendas seja fixado com base na taxa de inflação média dos últimos 12 meses sem habitação de agosto, o valor de julho permite já antecipar o valor, não sendo de esperar alterações significativas neste mês.

Leia o artigo na íntegra no

Senhorios desesperados com rendas congeladas. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra
Leia Também

Senhorios desesperados com rendas congeladas. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

Tópicos Inflação
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Rendas deverão aumentar até 2,2% no próximo ano