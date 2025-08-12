Sábado – Pense por si

Dinheiro

Feiras medievais geram milhões

Luís Francisco 12 de agosto de 2025 às 23:00

As feiras medievais e outros eventos de recriação histórica são cada vez mais populares. Atraem centenas de milhares de visitantes, envolvem centenas de profissionais e voluntários, sustentam muitas empresas. As viagens ao passado são também, em pleno século XXI, uma área de negócio.

O Verão é tempo de turismo e praias, mas o bom tempo traz também consigo a oportunidade para organizar grande eventos ao ar livre. Nos últimos anos, a área da recriação histórica acordou para esta realidade e em 2025 há quase duas centenas de datas para eventos deste tipo no calendário nacional. Com destaque para as feiras medievais, que se tornaram moda e são já uma atividade económica que envolve muita gente e muito dinheiro. Tanto que há quem preconize algum tipo de regulação, em nome da qualidade e do rigor histórico.

