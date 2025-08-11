Sábado – Pense por si

11 de agosto de 2025 às 19:15

Senhorios desesperados com rendas congeladas. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

Dezenas de milhares de senhorios aguardam há quase duas décadas pela entrada em vigor de uma lei que lhes descongele as rendas. Herdaram ou compraram casa com contratos antigos de arrendamento com valores que consideram ser extremamente baixos, sentem-se injustiçados. No ano passado, o Governo de Luís Montenegro prometeu resolver o problema, mas até agora nada mudou.

