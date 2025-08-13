Sábado – Pense por si

Grandes contribuintes pagaram ao Estado 27 mil milhões em impostos no ano passado

13 de agosto de 2025 às 09:59
Famílias e empresas acompanhadas pela Unidade dos Grandes Contribuintes pagaram um valor recorde em impostos em 2024. É o equivalente a 43% do total de impostos arrecadados pelo Estado. Desses grandes contribuintes, mais de 3.700 são empresas e 1.602 são pessoas individuais.

As 5.322 famílias e empresas acompanhadas pela Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC), da Autoridade Tributária e Aduaneira, pagaram 27 mil milhões de euros em impostos ao Estado português no ano passado, avança esta quarta-feira o . Este é o valor mais elevado de sempre e corresponde a 43% do total da receita fiscal arrecadada.

Riqueza, fortuna, dinheiro
Em comparação com 2023, o valor pago pelos grandes contribuintes em impostos aumentou três mil milhões no ano passado. Por sua vez, o peso desses contribuintes no total de impostos também aumentou, passando de 41% em 2023 para 43% em 2024. Esse não é, no entanto, o maior peso relativo de sempre. Em 2022, os 23 mil milhões pagos pelos grandes contribuintes correspondiam a 44% da receita do Estado. 

Desses 5.322 grandes contribuintes, 3.720 são empresas e 1.602 são pessoas individuais. O número de fortunas individuais acompanhadas pela UGC tem-se mantido inalterado desde 2020, abrangendo todos os indivíduos com um rendimento anual bruto superior a 750 mil euros (685 casos), um património superior a 5 milhões de euros (340 casos), manifestações de fortuna (7) e que têm relações jurídicas e económicas com empresas qualificadas como grandes contribuintes (623). Dessas, 53 preenchem mais do que um critério. 

Por outro lado, o número de empresas aumentou de 3.451 para 3.720 no ano passado (mais 269). 

